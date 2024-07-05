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التعدين يدمّر 721 ألف هكتار من غابات إندونيسيا

التعدين يدمّر 721 ألف هكتار من غابات إندونيسيا
تعبيريةالمصدر: Getty Images
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 3:23 م

أدت نشاطات التعدين في إندونيسيا إلى تدمير حوالي 721 ألف هكتار من الغابات بين عامي 2001 و2023، وفقًا لدراسة حديثة.

وأجرت شركة "ذي تري ماب" المتخصصة في حماية البيئة هذه الدراسة، معتمدةً على صور عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية، وبيانات جمعها برنامج "لاندسات" الأميركي لمراقبة سطح الأرض خلال عقدين.

وأظهرت النتائج أن التعدين، بما في ذلك الآبار ومرافق المعالجة ومناطق المخلفات والطرق، أدى إلى إزالة 721 ألف هكتار من الغابات. وأوضح ديفيد غافو، مؤسس "ذي تري ماب"، أن المناجم المفتوحة تُعرف بسهولة من خلال الخطوط المتحدة المركزة لجدرانها، أو قربها من الأنهر.

وبلغت إزالة الغابات ذروتها في عام 2013، لكن البيانات الجديدة تشير إلى تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة. أحدث الأرقام الحكومية أفادت بإزالة 73 ألف هكتار من الغابات بين 2021-2022، دون تحديد الأسباب.

وبالرغم من أن إزالة الغابات لأغراض التعدين أقل من تلك الناجمة عن تطهير الأراضي لمزارع زيت النخيل والأخشاب، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن الموارد الجوفية مع اعتماد إندونيسيا على الفحم وسعيها لتوسيع استغلال احتياطاتها من النيكل، الذي يعد أساسيًّا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

التعدينإندونيسياالغابات

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