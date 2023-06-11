اختفاء 3400 امرأة بشكل غامض في البيرو

اختفت 3400 امرأة بشكل غامض في البيرو خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

ونقلت التقارير عن نائبة أمين مكتب المظالم في البيرو، إيزابيل أورتيو، التي أعلنت عن الإحصائية ، قولها إن "الوضع في ما يتعلق بحالات اختفاء النساء في البلاد حالة خطر داهم".

وانتقدت أورتيو السلطات بسبب "عدم اتخاذها إجراءات كفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تتكرر سنويا، وتخللت ذلك مشاركة نجم عن معظمها عمليات خطف واحتجاز قسري"، وقالت إن "الدولة لا تضع قضية الاختفاء في أولوياتها".