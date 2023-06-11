اختفاء 3400 امرأة بشكل غامض في البيرو
اختفت 3400 امرأة بشكل غامض في البيرو خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت تقارير محلية.
ونقلت التقارير عن نائبة أمين مكتب المظالم في البيرو، إيزابيل أورتيو، التي أعلنت عن الإحصائية ، قولها إن "الوضع في ما يتعلق بحالات اختفاء النساء في البلاد حالة خطر داهم".
وانتقدت أورتيو السلطات بسبب "عدم اتخاذها إجراءات كفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تتكرر سنويا، وتخللت ذلك مشاركة نجم عن معظمها عمليات خطف واحتجاز قسري"، وقالت إن "الدولة لا تضع قضية الاختفاء في أولوياتها".
وتؤكد منظمات نسائية غير حكومية أن السلطات الأمنية والقضائية تعتقد أن هؤلاء يهربن من تلقاء أنفسهن وبمحض إرادتهن، ولا تحقق في حالات اختفائهن بصورة جدية وكد افية.
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب المظالم، وحمل عنوان "ماذا حدث لهن"، أنه تم الإبلاغ عن فقدان 3406 نساء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وحسب التقرير، تم العثور على 1902 من هؤلاء النساء فقط، في حين لا تزال الأخريات وعددهن 1504 نساء قيد الاختفاء في البلد الذي يبلغ تعداده 33 مليون نسمة، ويقع في جبال الأنديز.