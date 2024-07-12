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محمد فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية

محمد فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية
المغني المصري محمد فؤاد
أحمد بيومي
أحمد بيومي
12 يوليو 2024، 3:08 م

كشف الفنان المصري محمد فؤاد حقيقة تعرضه لأزمة صحية شديدة أجبرته على إلغاء كافة ارتباطاته الفنية المقبلة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عارٍ تماما من الصحة.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص، لـ"إرم نيوز"، أن صحته جيدة، ولم يتعرض لأي أزمة، مبينا أنّ خطوبة ابنته اليوم، وهو يقوم بالاستعدادات الخاصة بالحفل.

وأعرب الفنان المصري عن غضبه من تداول شائعات الوفاة والمرض بحقه وحق زملائه في الوسط الفني، مطالبا وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.

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وكانت أنباء عن تعرض محمد فؤاد لأزمة صحية شديدة انتشرت في الساعات الأخيرة، إذ، وبحسب المعلومات، أصيب "فؤاد" باعوجاج مفاجئ في الفم حين استيقظ من النوم مع توقف الجانب الأيمن من الوجه بشكل تام. 

وكان آخر ظهور لمحمد فؤاد في حفل زفاف نجله عبد الرحمن، الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي في أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين مثل: عمرو دياب، وحميد الشاعري، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وحمادة هلال.

محمد فؤاد

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