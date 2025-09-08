إعلام إسرائيلي: مقتل 4 في إطلاق نار بالقدس
المؤبد لامرأة قتلت أقارب زوجها السابق بـ"فطر سام"
إيرين باترسونالمصدر: AP
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 7:19 ص

قضت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية، الاثنين، بالسجن المؤبد على إيرين باترسون، 50 عامًا، بعد إدانتها بقتل ثلاثة من أقارب زوجها السابق ومحاولة قتل رابع، عبر تقديم وجبة لحم ممزوجة بفطر سام يُعرف بـ"قبعة الموت".

وأمر القاضي كريستوفر بيل بألا يحق لباترسون طلب الإفراج المشروط قبل قضاء 33 عامًا من عقوبتها، معتبرًا أن ما ارتكبته يعد "خيانة كبرى للثقة"، إذ قتلت أفرادًا كانوا مقربين منها ووقفوا إلى جانبها وأسرتها لسنوات.

وأدينت باترسون بقتل دون وغيل باترسون وشقيقتها هيذر ويلكنسون، إضافة إلى محاولة قتل زوج الأخيرة، إيان ويلكنسون، الذي نجا بعد أسابيع من العلاج المكثف في المستشفى.

وأشار القاضي إلى أن المتهمة خططت أيضًا لقتل زوجها السابق، الذي دُعي للغداء لكنه لم يحضر.

وخلال جلسة النطق بالحكم، شدد القاضي على أن دوافع الجريمة لا تزال غامضة، مؤكدًا أن "المتهمة وحدها تعرف سبب ارتكابها لهذه الأفعال".

من جانبه، عبّر الناجي إيان ويلكنسون عن امتنانه للشرطة والفِرق الطبية، داعيًا الناس إلى التحلي بالرحمة قائلًا: "حياتنا تعتمد على عطف الآخرين".

والقضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في أستراليا والعالم، حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة، ودُشّن للمرة الأولى بث مباشر لجلسة الحكم، في وقت صُنّفت فيه باترسون كسجينة "سيئة السمعة" مع توقعات باستمرار عزلها عن باقي السجناء حفاظًا على سلامتها.

