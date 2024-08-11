ارتفعت حصيلة انهيار مكب ضخم للنفايات في العاصمة الأوغندية كمبالا إلى 18 قتيلًا على ما أعلنت الشرطة الأحد، وسط تقارير عن أن المكبّ كان موقع كارثة محتمة.

وطمرت جبال من القمامة السبت منازل وأشخاصًا وماشية في مكب النفايات في كيتزي بعد انهيار المكب في إثر هطول أمطار غزيرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال الرئيس يويري موسيفيني إنه أمر القوات الخاصة في الجيش بالمساعدة على عملية البحث والإنقاذ، وطلب معرفة من سمح لأولئك الأشخاص بالسكن قرب مثل تلك "الكومة الخطرة".

وأكد المتحدث باسم شرطة كمبالا باتريك أونيانغو للصحافيين في الموقع انتشال 14 جثة السبت وأربع اليوم الأحد.

ولم يدل بتفاصيل عن الضحايا، ولكن سلطة مدينة كمبالا التي تدير مكب النفايات أعلنت السبت عن ثمانية قتلى بينهم طفلان.

وفي وقت سابق قال أونيانغو لوكالة فرانس برس إن قرابة ألف شخص تشردوا، وأن الشرطة تعمل مع وكالات حكومية أخرى ومسؤولين محليين لمعرفة كيفية مساعدة المتضررين.

وكان رئيس بلدية كمبالا إيرياس لوكواغو قد صرح لفرانس برس بأن "عددًا كبيرًا جدًّا من الأشخاص ربما لا يزالون مطمورين في الكومة مع تواصل عملية الإنقاذ".

وعدَّ الحادث "كارثة وطنية" متهمًا مسؤولين فاسدين باختلاس أموال كان ينبغي أن تستخدم لصيانة المكب.