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انهيار مبنى في طهران وأنباء عن وقوع ضحايا (فيديو وصور)

انهيار مبنى في طهران وأنباء عن وقوع ضحايا (فيديو وصور)
إيرانيون في موقع الانهيارالمصدر: الإعلام الإيراني
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 2:53 م

انهار مبنى سكني في منطقة "يافت آباد" الإيرانية، جنوب غربي طهران، وسط تضارب الأنباء عن وقوع ضحايا جراء الحادث.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" المحلية، إن هناك معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص جراء انهيار المبنى السكني، مضيفة أنه "مكون من طابقين".

فيما نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران، جلال ملكي، قوله إن المبنى انهار بسبب أعمال التنقيب في العقار المجاور.

 

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وأوضح ملكي أنه "قبل ساعة من الانهيار، أدرك السكان خطورة صوت تكسر النوافذ والجدران، وغادروا المبنى على الفور، مشيرين إلى أنه لا توجد معلومات عن وقوع ضحايا جراء الحادث".

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