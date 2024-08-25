أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، أن 13 شخصا، بينهم زوجان روسيان، لقوا حتوفهم في انهيار طيني بجزيرة "بوكيت" السياحية، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء الإعلان بعد وقف عمليات البحث عن المفقودين.

وقال حاكم بوكيت، سوفون سوانارات، إن هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي تسبب في حدوث انهيارات طينية بالقرب من تمثال بوذا الكبير، وهو مزار سياحي شهير في جنوب البلاد.

وأضاف سوفون، أن باقي القتلى هم تسعة عمال مهاجرين من ميانمار، إضافة إلى تايلانديّين اثنين.

وأُصيب نحو 20 شخصا، وتضررت 209 أسَر بسبب الانهيار الطيني.

وقال الحاكم إن أعمال تنظيف واسعة النطاق جارية لإزالة آثار الانهيار، مضيفا أن السلطات تتواصل مع أقارب وسفارات الضحايا.