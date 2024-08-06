أقرَّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تعديلات كبيرة على نظام العمل الذي يسري على سوق العمل في القطاع الخاص، والذي يضم العدد الأكبر من العاملين في المملكة.

وتضمنت التعديلات الجديدة، إجراء تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

ونص أحد التعديلات، على حق المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر لمدة 12 أسبوعاً، بدلاً من إجازة عشرة أسابيع التي كانت في النظام قبل التعديل.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن التعديلات الجديدة ستكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة.

وأضافت الوزارة أن التعديلات، راعت مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة.

وشملت النسخة المعدلة من النظام، تعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة.

كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

ويسري نظام العمل على العاملين في القطاع الخاص، والذين يتجاوز عددهم 11 مليون عامل وعاملة، بينهم نحو 2.3 مليون مواطن سعودي، ونحو تسعة ملايين من الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات.