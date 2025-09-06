أول ذكر بالعائلة الإمبراطورية اليابانية يصل لسن الرشد منذ 40 عاماً

أُعلن، اليوم السبت، أنّ الأمير الياباني هيساهيتو أصبح أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يبلغ سن الرشد منذ 40 عاماً، في مراسم رسمية بالقصر.

الحدث يُذكّر بالتحديات الكبيرة التي تواجه أقدم ملكية في العالم، خاصة مع سياسة الخلافة التي تسمح للذكور فقط وتناقص أعدادهم بشكل ملحوظ.

أخبار ذات علاقة أيقونة الموسيقى والتنس الملكية.. رحيل دوقة كينت عن 92 عامًا

الأمير هيساهيتو، الثاني في ترتيب عرش الأقحوان، يُتوقع أن يصبح إمبراطوراً مستقبلاً، لكن بعده لا يوجد وريث ذكر، ما يضع العائلة الإمبراطورية أمام معضلة كبيرة: هل تعيد النظر في القوانين القديمة التي ألغت الخلافة النسائية في القرن التاسع عشر؟

وُلد هيساهيتو في 6 سبتمبر 2006، وهو الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو وزوجته الأميرة كيكو. لديه شقيقتان أكبر منه، الأميرة كاكو المحبوبة، والأميرة السابقة ماكو التي تخلت عن وضعها الإمبراطوري بعد زواجها من شخص خارج العائلة.

أخبار ذات علاقة الأمير جورج يظهر ثقته في أولى مهامه الملكية الرسمية

طقوس بلوغ هيساهيتو سن الرشد تُقام بعد عام من بلوغه الثامنة عشرة، ليصبح قانونياً راشداً، وهو ما أراده للتركيز على امتحانات القبول الجامعي قبل الانخراط الكامل في مسؤولياته الإمبراطورية المستقبلية.

ويعكس الحدث لحظة تاريخية، لكن مع استمرار سياسة "الذكور فقط" في الخلافة، يرى خبراء أن المستقبل قد يشهد تغييرات جذرية قريباً، لكيفية إدارة المملكة لأزمة الورثة.