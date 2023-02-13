وفاة الفنانة الأردنية هيفاء الأغا
غيَّب الموت، الأحد، الفنانة الأردنية هيفاء الأغا، بحسب ما أعلنته ابنة شقيقتها الفنانة صبا مبارك.
ونعت "مبارك" خالتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث كتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".
وأضافت: "بفائق الحزن، نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داوود الأغا، انتقلت إلى رحمة الله من ساعات قليلة.. ونسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
يشار إلى أن الراحلة هيفاء الآغا، عضو نقابة الفنانين الأردنيين، وُلدت في عمّان، العام 1944، وبدأت مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينيات من خلال المشاركة بالدوبلاج في أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية، منها: "الأطفال قادمون، مرزوق والمصباح السحري".
وفي بداية الألفية الثانية، اتجهت للدراما التلفزيونية، وشاركت، في العام 2001، بمسلسل "لا تجيبوا سيرة"، لتواصل بعدها مسيرتها في تقديم الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرزها: "لما ضحكت مونالیزا زین"، وفيلم "بنات عبد الرحمن".