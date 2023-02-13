وفاة الفنانة الأردنية هيفاء الأغا

وأضافت: "بفائق الحزن، نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داوود الأغا، انتقلت إلى رحمة الله من ساعات قليلة.. ونسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أن الراحلة هيفاء الآغا، عضو نقابة الفنانين الأردنيين، وُلدت في عمّان، العام 1944، وبدأت مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينيات من خلال المشاركة بالدوبلاج في أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية، منها: "الأطفال قادمون، مرزوق والمصباح السحري".

وفي بداية الألفية الثانية، اتجهت للدراما التلفزيونية، وشاركت، في العام 2001، بمسلسل "لا تجيبوا سيرة"، لتواصل بعدها مسيرتها في تقديم الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرزها: "لما ضحكت مونالیزا زین"، وفيلم "بنات عبد الرحمن".