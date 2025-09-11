عمرها 400 عام.. تحفة باسكال الميكانيكية في مزاد بملايين اليوروهات

تستعد دار "كريستيز"اللندنية لطرح إحدى أندر القطع العلمية في العالم ضمن مزاد علني يقام في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث سيُعرض نموذج من آلة "باسكالين" الشهيرة التي ابتكرها الفيلسوف والرياضي الفرنسي بليز باسكال عام 1642، ويُقدَّر سعرها بين مليونَي يورو وثلاثة ملايين.

وتعدّ "باسكالين" أول محاولة موثّقة في التاريخ لصناعة آلة قادرة على تنفيذ الحسابات بدلاً من العقل البشري، إذ ابتكرها باسكال وهو في التاسعة عشرة من عمره لمساعدة والده، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة نورماندي الضريبية، على إدارة حسابات العائدات المالية.

وبحسب بيان "كريستيز"، فإن النموذج المعروض هو الوحيد من نوعه الذي لا يزال بحوزة مالك خاص، في حين أنّ معظم النسخ المتبقية تُعرض في متاحف بارزة مثل متحف الفنون والحرف في باريس ومتحف هنري لوكوك في كليرمون فيران.

وتشير التقديرات إلى أنّ باسكال صنع نحو 20 آلة، لم ينجُ منها حتى اليوم إلا 9 فقط.

وستُتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذه التحفة العلمية في باريس بين 10 و23 أيلول/سبتمبر، ثم تنتقل إلى نيويورك من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر، وإلى هونغ كونغ من 23 إلى 29 من الشهر نفسه، قبل أن تعود إلى العاصمة الفرنسية عشية المزاد الكبير.

يُذكر أنّ هناك ثلاثة أنواع من "باسكالين": عشرية للحسابات الأساسية، ومحاسبية لإدارة الأموال، وأخرى لقياس المسافات. أما النموذج المعروض للبيع، فهو الوحيد المعروف من الفئة الأخيرة، وما زال يعمل بكفاءة حتى اليوم.