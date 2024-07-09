"شاب الساحل الشمالي" يبرر صفعه لمحمد رمضان

برر كريم شلبي بطل واقعة "تبادل الصفعات" مع الفنان محمد رمضان ما حدث بأنه كان يقصد "المزاح"، حيث نادى النجم الشهير بكلمة "يا محمد حمضان"، مؤكدا أنه "أخذ حقه" بمجرد أن رد الصفعة للفنان.

وقال شلبي في أول تعليق على المشاجرة التي شهدتها قرية "مراسي" بين الطرفين بالساحل الشمالي بمصر، وتم تداولها على نطاق واسع "الموضوع بدأ بأني كنت حابب أهزر وبقوله يا محمد حمضان، لاقيته خد الكاب بتاعي وقالي اسمك إيه؟ رحت أطلع الموبايل وأصور معاه فيديو من باب الهزار وأنا بقول محمد حمضان".

وأضاف "تفاجأت أنه عايز يمسك الموبايل اللي كان في ضهري، وضربني بالقلم قمت ضربه في اللحظة نفسها".

وتابع "لم أخش ضرب محمد رمضان بالقلم، عشان كنت لازم آخد حقي، وحصل خناقة بعدها والناس بعدتنا عن بعض".

وتابع "بعدين رحت مكتب الأمن وهما اللي سلموني الموبايل بعد ما كنت صورت فيديو بالواقعة، وأنا مش عايز تعويض، والمشكلة انتهت".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لمشاجرة بين الفنان محمد رمضان وأحد معجبيه.

ويبرز المقطع المصور رمضان وهو في حالة غضب مطالبًا واحدًا من الجمهور بإعطائه الموبايل الخاص به، ولكن الشاب رفض؛ ما زاد استفزاز وغضب النجم الشهير.

وانتقدت التعليقات ما أسموه "مسلسل الصفعات" التي يوجهها المشاهير لمعجبين، بعد صفعة عمرو دياب الشهيرة، في حين وقف البعض بجانب رمضان مؤكدين أنه دافع عن خصوصيته.

وأكد شهود العيان أن الطرفين لم يتقدما بشكوى إلى الشرطة.

ومن جهته، تجاهل الفنان محمد رمضان الحادثة، ونشر عدة مقاطع فيديو وهو وسط جمهوره في الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام.