وسط موجة حر قياسية.. أمطار على مكة المكرمة (فيديو)
شهدت مكة المكرمة، الاثنين، هطولا مطريا بالتزامن مع تأدية الحجاج مناسكهم، وذلك بعد موجة حر قياسية شهدتها المشاعر المقدسة، خلال الأيام الماضية.
وشهد الحرم المكي ومشعر منى أمطارا بين الخفيفة والمتوسطة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطولا مطريا بينما كان الحجاج يؤدون المناسك.
وانتشرت فيديوهات الأمطار، بشكل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قال، في وقت سابق، إن "رادار مكة المكرمة المتنقل يرصد السحب الركامية الرعدية الممطرة فوق المشاعر المقدسة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متفرقة".