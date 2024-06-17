وسط موجة حر قياسية.. أمطار على مكة المكرمة (فيديو)

كانت المظلات عن الشمس فأصبحت عن المطر ☔️☔️

ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال



اللهم تقبل من حجاج بيت الله الحرام ويسر حجهم واحفظهم واحفظ دولتنا وولاة أمرنا القائمين على خدمة ضيوف الرحمن 💚

عضوالمجموعة الوسم علي العساف

الاثنين ١١ ذوالحجة ١٤٤٥ #مكه_الان #امطار_مكه pic.twitter.com/Cm5jouJrt8