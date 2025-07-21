للمرة الثانية.. عطل تقني يعطل رحلات "ألاسكا إيرلاينز"

أعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية تعليق جميع رحلاتها الجوية، بما في ذلك رحلات "هورايزون إير"، بسبب عطل تقني مفاجئ أثّر في أنظمتها التشغيلية، دون الكشف عن طبيعة الخلل أو مداه.

وأوضحت الشركة، في بيان أرسلته إلى "رويترز" مساء الأحد، أنها قررت وقف الرحلات بشكل مؤقت الساعة الثامنة مساء بتوقيت المحيط الهادئ الـ(03:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، مشيرة إلى أن آثار التوقف ستستمر طوال المساء، بينما لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعليقًا حتى الآن بشأن الحادث، بحسب ما أفادت "رويترز".

وبحسب تحديث الحالة على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران، تأثرت جميع الوجهات بخطوط "ألاسكا الجوية"، حيث مُنعت طائراتها الرئيسة من التحليق، وتم تعليق رحلات "هورايزون إير".

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وتعد هذه المرة الثانية التي تُوقف فيها "ألاسكا إيرلاينز" عملياتها خلال فترة قصيرة نسبيًّا، إذ سبق أن أوقفت أسطولها الجوي بالكامل في أبريل 2024، بسبب خلل في نظام حساب الوزن وتوازن الطائرات، وذلك بعد أشهر من حادث انفجار باب طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" أثناء تحليقها.

وتمتلك "ألاسكا إيرلاينز"، وفقًا لموقعها الرسمي، أسطولًا يضم 238 طائرة من طراز "بوينغ 737" و87 طائرة "إمبراير 175".