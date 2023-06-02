عشرات القتلى ومئات المصابين إثر تصادم قطارين في الهند

قضى 50 شخصًا، على الأقل، وأصيب أكثر من 300 في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول طبي وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول الطبي في بالاسور القريبة من موقع الاصطدام في تصريح لوكالة فرانس برس: "تأكد مقتل 50 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 300"، مشيرًا إلى نشر أطباء وطواقم طبية في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون وسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.