تقدم محام مصري بشكوى رسمية لوزير الثقافة يطالب من خلالها بـ"حماية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من ممارسات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات".

وقال المحامي في الشكوى، إن "الشركة تستند إلى عقد باطل، لاعتدائه على نصوص قانونية من النظام العام، وتعمّده شرعنة ممارسات احتكارية، تهدف ضرب الفنان لصالح تلميع آخرين من فناني البلدان الأجنبية".

وأضاف أن "قانون حماية الملكية الفكرية أتى بضوابط متعددة لحماية الكنوز الفنية والإنتاجات المستقبلية للإبداع والفن، وجاء بحظر مطلق ضد الاحتكارات والأساليب الملتوية للاستحواذ على الحقوق الفنية والمالية".

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وتابع: "ووضع القانون ضوابط في الاستغلال المالي المحدود، واشترط أن يكون مكتوبا، وأن يحدد فيه بنصوص قاطعة تبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال وحظر تأبيدها. وعاقب القانون بالحبس لثلاث سنوات على أي محاولة لتعطيل أو منع الفنان من إتاحة أعماله الفنية للجمهور".

وطالب المحامي في شكواه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات الاحتكارية لشركة روتانا، مع اتخاذ كل ما يلزم لإتاحة الإنتاج الفني لشيرين عبد الوهاب للجمهور، خصوصا إنتاجها المستقبلي وإبداعاتها الصوتية الساحرة".

كما طالب بـ"إحالة شركة روتانا إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية حيالها عن الاعتداء على الإنتاج الفني المصري لشيرين عبد الوهاب، والإضرار بها وقمع إصداراتها، تلبية لأغراض تتعلق بتلميع غير الموهوبين ولصالح إتاحة الأضواء لفناني الدول المجاورة".