بحادثة غريبة.. وفاة مسنة تُركت على جانب الطريق في الهند (فيديو)

توفيت امرأة تبلغ من العمر حوالي ثمانين عامًا بعد أن تُركت على جانب طريق في مدينة أيوديا الواقعة في ولاية أوتار براديش شمال الهند، مساء الخميس، وفقًا لتصريحات الشرطة المحلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام امرأتين ورجل بإنزال المرأة من عربة "ريكشا" كهربائية، ثم مغادرتهم المكان بسرعة، بينما كانت المرأة على الأرض مغطاة ببطانية.

وأكدت الشرطة أنها اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد هوية المتورطين بسبب الظلام الدامس وقت الحادث. وأضافت أن فريق التحقيق يعمل أيضًا على تحديد هوية المرأة المتوفاة.

وأشار سي بي تريباثي، المشرف الإضافي لشرطة مدينة أيوديا، إلى أن المرأة كانت تعاني من إصابات بالغة في الرقبة وربما كانت مريضة بـالسرطان، وقد نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنها فارقت الحياة أثناء ذلك.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن أقارب المرأة قاموا بنقلها في وقت متأخر من الليل على متن عربة ريكشا، ثم تركوها على الطريق. وبعد تلقي البلاغ، تحركت الشرطة بسرعة لكنها لم تتمكن من إنقاذها.

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وأكد تريباثي أن جهود الشرطة مستمرة لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم باستخدام تسجيلات كاميرات المراقبة، مشددًا على أن مرتكبي الحادث لن يفلتوا من العقاب.

كما ذكرت الشرطة أنها تسعى لمعرفة هوية عائلة المرأة بمساعدة الأدلة المصورة.