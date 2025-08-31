من مآسي سجن صدنايا.. صفوان نعمو يكشف كواليس "القيصر"

كشف المخرج السوري صفوان نعمو عن خضوع مسلسل "القيصر"، المستوحى من أحداث واقعية حدثت داخل سجن صيدنايا، لرقابة فنية صارمة تهدف لضمان المصداقية وتجنب الوقوع في فخ المبالغة أو الاستسهال.

وأكد أن العمل يُعدّ "شهادة فنية وإنسانية للتاريخ"، مشددًا على أن الدراما ستظل دائمًا "الضمير الحي للشعوب"، على حد تعبيره.

والمسلسل الذي انطلقت أعمال تصويره في أواخر فبراير/ شباج الماضي، أثار جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنه، بسبب طبيعة القصة التي يتناولها.

وأشار نعمو، في تصريح له، إلى تقديم عمل درامي يليق بالدراما السورية والعربية، ويحمل رسالة إنسانية عالمية من خلال سرد قصة مستوحاة من الواقع في سجن صيدنايا، خلال فترة حكم نظام الأسد.

وقال: "لا نكتفي بنقل الشهادات كما هي، بل نعيد صياغتها دراميًّا لتصل إلى الجمهور بشكل صادق ومؤثر. المسلسل خضع لتحضيرات دقيقة، تجمع بين التوثيق الفني وسردية بصرية عالية الجودة".

ويُعدّ مسلسل "القيصر" من بين أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة في عام 2025 الجاري، نظرًا لتناوله قضايا الاعتقال والتعذيب والمآسي التي خرجت من داخل أسوار سجن صيدنايا، والتي طالما أثارت الرأي العام المحلي والدولي، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، مقسّمة إلى عشر ثلاثيات درامية، حيث تضم كل ثلاثية نخبة من نجوم التمثيل السوري. كما شارك في كتابة نصوص العمل عدد من أبرز كتّاب الدراما، من بينهم: عدنان عودة، زهير الملا، مؤيد النابلسي، لؤي النوري، ونجيب نصير.

وتولى صفوان نعمو الإخراج الكامل لحلقات المسلسل، مؤكداً أن العمل يتجاوز البُعد المحلي ليخاطب الضمير الإنساني العالمي مستندًا إلى أحداث واقعية تم التعامل معها بدرجة عالية من الحرفية والمسؤولية.