حسام حبيب يوجه اتهامات "خطيرة" لأسرة شيرين عبد الوهاب
شن الملحن والمطرب حسام حبيب هجوما شديدا على أسرة طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهما الأسرة بأنها استغلت شيرين وطمعت في ثروتها وأساءت إليها.
وجاء هجوم حسام في تسجيل صوتي منسوب إليه تم تداوله على نطاق واسع عبر منصة " إكس" في الساعات القليلة الماضية.
وتطرق التسجيل إلى الأغنيات التي انتهت منها شيرين مؤخرا، لكن لم يتم طرحها بسبب مشكلات مع شركة "روتانا" بحسب شيرين عبد الوهاب نفسها.
واتهم حسام أسرة شيرين بالاستيلاء على أموالها وبيوتها وطاقتها، والتسبب في مشاكل لها مع شركة "روتانا" ومقابلة الإحسان بالظلم رغم أنها هي من صنعتهم، على حد تعبيره.
وأكد حسام أن شقيق شيرين اقتحم غرفة نومها وتعدى بالضرب عليها، رفقة آخرين.
واعتبر أنه من الطبيعي أن تصاب شيرين بالاكتئاب ويزداد وزنها بعد كل ما مرت به على يد عائلتها.
وناشد حسام حبيب جمهور شيرين بالوقوف إلى جوار نجمتهم المحبوبة ودعمها و"الصبر" عليها إلى أن تخرج من محنتها الحالية.
وهاجم معلقون حسام بعد بث الفيديو، مؤكدين أن شيرين عبد الوهاب لم تكن بهذه الحالة من "الدمار النفسي" إلا بعد ظهوره في حياتها.
وكانت المغنية المصرية كشفت مؤخرا عن احتفالها بخطوبتها من شخص من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها ستحتفل بعقد قرانها قريباً.
وقالت شيرين عبد الوهاب إن خطيبها لا يريد الكشف عن هويته، وهي تحترم ذلك الأمر، لذلك تمت الخطوبة بسرية تامة.
وأكدت شيرين أنها تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص، واصفة نفسها بـ "زينة العرايس"، حسب تعبيرها.