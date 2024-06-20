حسام حبيب يوجه اتهامات "خطيرة" لأسرة شيرين عبد الوهاب

شن الملحن والمطرب حسام حبيب هجوما شديدا على أسرة طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهما الأسرة بأنها استغلت شيرين وطمعت في ثروتها وأساءت إليها.

وجاء هجوم حسام في تسجيل صوتي منسوب إليه تم تداوله على نطاق واسع عبر منصة " إكس" في الساعات القليلة الماضية.

وتطرق التسجيل إلى الأغنيات التي انتهت منها شيرين مؤخرا، لكن لم يتم طرحها بسبب مشكلات مع شركة "روتانا" بحسب شيرين عبد الوهاب نفسها.

واتهم حسام أسرة شيرين بالاستيلاء على أموالها وبيوتها وطاقتها، والتسبب في مشاكل لها مع شركة "روتانا" ومقابلة الإحسان بالظلم رغم أنها هي من صنعتهم، على حد تعبيره.

وأكد حسام أن شقيق شيرين اقتحم غرفة نومها وتعدى بالضرب عليها، رفقة آخرين.

واعتبر أنه من الطبيعي أن تصاب شيرين بالاكتئاب ويزداد وزنها بعد كل ما مرت به على يد عائلتها.

وناشد حسام حبيب جمهور شيرين بالوقوف إلى جوار نجمتهم المحبوبة ودعمها و"الصبر" عليها إلى أن تخرج من محنتها الحالية.