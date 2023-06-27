مصاب بشلل الأطفال.. خمسيني سعودي لم تمنعه إعاقته من خدمة الحجيج
لم تمنع الإصابة بشلل الأطفال، خمسينيًّا سعوديًّا من خدمة حجاج بيت الله الحرام، منذ بضع سنوات، من خلال مشاركته بالكشافة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القائد الكشفي يوسف الوهيبي، يعاني من إعاقة نتيجة إصابته بشلل الأطفال منذ كان طفلًا في عامه الثاني.
وذكرت "واس" أن الوهيبي يشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ سنوات عدة، من خلال معسكرات الخدمة العامة، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ونقلت الوكالة عن الوهيبي قوله إنه "يمارس حياته بشكل طبيعي مع أقرانه منذ كان طفلًا مرورًا بالمراحل الدراسية وحتى أصبح معلمًا".
وأشار إلى أنه "بدأ التطوع مع الكشافة منذ 30 عامًا سواء في المدرسة أو في حياته بشكل عام، وشارك باستمرار في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج".
ودعا الوهيبي جميع ذوي الإعاقة والهمم للانخراط ومشاركة الجميع في التطوع بشكل عام سواء في النشاط الكشفي أو في أي مجال آخر.