مصاب بشلل الأطفال.. خمسيني سعودي لم تمنعه إعاقته من خدمة الحجيج

لم تمنع الإصابة بشلل الأطفال، خمسينيًّا سعوديًّا من خدمة حجاج بيت الله الحرام، منذ بضع سنوات، من خلال مشاركته بالكشافة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القائد الكشفي يوسف الوهيبي، يعاني من إعاقة نتيجة إصابته بشلل الأطفال منذ كان طفلًا في عامه الثاني.

وذكرت "واس" أن الوهيبي يشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ سنوات عدة، من خلال معسكرات الخدمة العامة، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.