"أرسم لأجل غزة".. فعالية تضامنية في بيروت (صور وفيديو)

اختارت الرسامة الشابة روز العنداري اللونين الأبيض والأسود لتلوين لوحة تعكس ما يجري في غزة، وذلك خلال مشاركتها في الفعالية الثقافية والفنية "أرسم لأجل غزة"، التي أقيمت على الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت العنداري، لـ"إرم نيوز"، إن "الرسم هو تعبير راقٍ يسلط الضوء على ما يحدث على الأرض، وله تأثير إيجابي".