صور توبي ماغواير في Avengers: Doomsday.. حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟

توبي ماغوايرالمصدر: Getty Images
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورًا تظهر توبي ماغواير في فيلم Avengers: Doomsday، وسط جدل واسع حول ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ونشرت الدفعة الأولى من الصور، التي تضمنت شخصيات مثل جيمس مارسدن، وإيان ماكيلين، وروبرت داوني جونيور، وليتيتيا رايت، لكن كثيرين اعتبروها غير مؤكدة ولم تضف جديدًا.

ومع ظهور مجموعة ثانية تضمنت تشانينغ تاتوم ومابل كادينا، كان أبرز ما لفت الانتباه ظهور توبي ماغواير في دور سبايدرمان، وهو ظهور لم يتم تأكيده رسميًّا.

ويشكك البعض في صحة الصور ويعتقدون أنها قد تكون معدلة من لقطات سابقة لفيلم Spider-Man: No Way Home، في حين يشير آخرون إلى أن وجود ماغواير في لندن أثناء تصوير Doomsday يفتح المجال لاحتمالية ظهوره بالفعل.

وحتى الآن، لم تصدر أي تأكيدات رسمية من شركة مارفل أو صناع الفيلم بشأن مشاركة ماغواير؛ ما يجعل الصورة المثيرة للجدل محل تكهنات بين محبي عالم الأبطال الخارقين، مع توصية المتابعين بالتحلي بعقل متفتح لحين صدور معلومات مؤكدة.

