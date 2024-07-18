تبحث السلطات الإيطالية عن امرأة تم تصويرها وهي تحاكي فعلًا خادشا مع تمثال "باخوس" في فلورنسا، مهددة بحظرها من دخول المدينة مدى الحياة.

ووُصفت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، بأنها "غير محترمة" بعد أن شوهدت وهي تتسلق تمثال باخوس البرونزي الإيطالي الثمين في جيامبولونيا وتقبله، قبل أن تكمل مزاحها بتمثيل فعل خادش.

وقالت بلدية مدينة فلورنسا، إنها لم تتعرف على هوية السائحة بعد، وأشارت إلى أنها "ربما كانت في حالة سُكر".

وأضافت البلدية، إنه وفي حال تم التعرف عليها، فإن السائحة ستواجه غرامة، وقد تُمنع من دخول المدينة مدى الحياة، بما يتماشى مع مرسوم يحظر أي نوع من إساءة استخدام التراث الثقافي في البلاد، وفقًا لصحيفة "ستريت تايمز".

وبعد انتشار فيديو السائحة على نطاق واسع، حثّ المسؤولون على اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدم الاحترام الذي أظهره المصطافون.

وقالت باتريزيا أسبروني، من منظمة "كونفكولتورا" للتراث الثقافي في إيطاليا: "فلورنسا مدينة لا تجبر زوارها على احترامها. وتحدث هذه المظاهر المستمرة من الوقاحة والفظاظة؛ لأن الجميع يشعرون بأنه يحق لهم أن يفعلوا ما يريدون دون عقاب".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تطبيق نموذج سنغافورة، الذي يفرض ضوابط مشددة وغرامات باهظة للغاية وعدم تسامح من كل مسيء".

يُذكر أن تمثال "باخوس" ليس نسخة أصلية، أو يحتفظ بالأصلي منه والذي يعود إلى القرن السادس عشر في متحف بارجيلو في وسط فلورنسا.