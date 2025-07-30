أمواج التسونامي تجرف 4 حيتان ضخمة إلى سواحل اليابان (فيديو)

جرفت أمواج تسونامي أربعة حيتان ضخمة إلى سواحل اليابان، بعد ساعات من زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح الأربعاء قبالة سواحل روسيا، ما أثار صدمة في الأوساط البيئية والإعلامية.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الحيتان وهي مستلقية على الشاطئ في مشهد مؤلم، بينما كانت الأمواج تتلاطم حولها على الساحل الشرقي لليابان، بحسب ما بثته قناة BNO News.

والزلزال العنيف أدى إلى تسونامي ضرب مناطق عدة شمال اليابان، وخاصة جزيرتي هوكايدو وجزر الكوريل، وسط تحذيرات أطلقتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من موجات لاحقة قد تكون أشد قوة.

وسُجلت أعلى موجة في ميناء إيشينوماكي بمحافظة مياجي بارتفاع 50 سنتيمترًا، فيما رُصدت أمواج أخرى في 16 منطقة ساحلية امتدت من هوكايدو إلى مناطق شمال شرق طوكيو، بارتفاع بلغ 40 سنتيمترًا في بعض المناطق

وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK World) أن موجات التسونامي تحمل طاقة مدمرة، إذ إن موجة بارتفاع 50 سم يمكن أن تندفع بقوة تصل إلى 200 كيلوجرام.

وعلّق عالم الزلازل ساكاي شينيتشي من جامعة طوكيو بأن هذا الزلزال يُشبه زلزال سيفيرو-كوريلسك عام 1952، الذي تسبب في تسونامي اجتاح السواحل اليابانية وأحدث دمارًا واسعًا.

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وامتدت التحذيرات لتشمل سواحل الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا وألاسكا وهاواي، إضافة إلى مناطق أخرى باتجاه نيوزيلندا، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".