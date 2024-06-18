السعودية تعلن نجاح موسم الحج لهذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، والموافق لعام 2024م.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة في مشعر منى، نجاح موسم الحج.

وأضاف في كلمته أنّ "الخدمات المتنوعة والرعاية الفائقة التي قدمتها القيادة في المملكة العربية السعودية، مع العمل الجماعي، وجميع الجهود التشاركية لمختلف الجهات المعنية، أدت إلى نجاح موسم الحج".

وقال: "وبهذهِ المناسبةِ يسعدني أن أُعلنَ عن نجاح موسمِ حجِ هذا العام (1445هـ)، متوجهاً إلى اللهِ بالحمدِ والثناءِ أنْ مكننا من أداءِ رسالتنا الأسمى تجاهَ ضيوفِ الرحمنِ وشرّفنـا بخدمتهــمْ وتيسـيرِ أداء الفريضة في أجـواءٍ مـن الطمأنينةِ والأمن".

وأعلن الأمير سعود بن مشعل البدء فورا للترتيب والتخطيط لموسم الحج المقبل، مؤكدا مواصلة المملكة تطوير منظومة الحج كاملة.