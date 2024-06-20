جهود مصرية للبحث عن حجاج مفقودين في المستشفيات السعودية

خصصت السلطات المصرية فرق عمل قنصلية ميدانية في مكة والمشاعر المقدسة للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين داخل المستشفيات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن فرق العمل القنصلية تقوم بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين الموجودين بها سواء من يتلقّى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنه يتم كذلك التأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة في مستشفى "شرق عرفات"، ومجمع "المعيصم" الطبي.

ونوّه البيان بقيام القنصلية المصرية العامة في جدة، وقبل بدء أيام الحج، بالتنسيق الدائم والمستمر مع بعثة الحج الرسمية المصرية في المملكة العربية السعودية، لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمه لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم.

وأكد البيان وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب جهدًا مضاعفًا ووقتًا أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم.