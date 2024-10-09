سامو زين يعلن عن "أغرب" مسابقة بين جمهوره

أعلن الفنان السوري سامو زين عن مسابقة مالية غير مألوفة، تعد الأولى من نوعها بين جمهوره، حول استنساخ صوته بطريقة الذكاء الاصطناعي، بعدما فشلت بعض الجهات المختصة بتلك التقنية في الوصول إلى بصمة صوته الخاصة.

وقال الفنان السوري في منشور له عبر موقع فيسبوك "مساء الخير على الجميع يعني بعد

ما تعبت مع أكثر من جهة مختصة في موضوع البصمة الصوتية الخاصة بي عن طريق AI ولم أجد أحداً استطاع ذلك حتى الآن".

وأضاف: "بناء على ذلك قررت الإدارة الخاصة بي عرض مبلغ مالي لأي شخص يستطيع

صنع بصمتي الصوتية الصحيحة، وأكون شاكراً للتواصل وإرسال الديموهات على الإيميل".

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وسبق أن كشف سامو زين عن رأيه في الذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما حاول كثيرون تقليد صوته في عدة أغانٍ، مؤكداً أن الأغاني التي وصلت له لا تطابق صوته بعد.

وقال عبر خاصية القصص بحسابه في إنستغرام: "فيه ناس كتير بتبعت لي صوتي وأنا

بغني أغاني تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس بصراحة محدش عرف يوصل لخامة

الصوت المظبوطة ودي حاجة مفرحاني".