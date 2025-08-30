بيديه فقط.. رجل ينتزع ثعبانا ضخما من داخل قن دجاج (فيديو)

أثار مقطع فيديو مثير للدهشة على مواقع التواصل تفاعلاً واسعًا، بعدما أقدم رجل على سحب ثعبان ضخم من داخل قن دجاج مستخدمًا يديه فقط.

ونشر الفيديو مايك هولستون، المعروف بشغفه بالحياة البرية وجرأته في التعامل مع الكائنات الغريبة.

أخبار ذات علاقة ثعبان يختبئ داخل لعبة قطار يثير الرعب في أستراليا (فيديو)

وفي الفيديو، يدخل هولستون إلى حظيرة الدجاج حيث يلتف ثعبان ضخم.

ودون تردد، انحنى وأمسك به بيديه العاريتين وسحبه بحذر إلى الخارج.

وخلال المواجهة، عبّر بحماس أمام الكاميرا: "يا رجل! هذا ثعبان كبير وجميل، أليس كذلك؟ إنه مثير!".

وتصاعد التوتر عندما حاول الثعبان مهاجمة وجهه فجأة، لكن هولستون تفادى الضربة بسرعة، ورغم ذلك استمر في شرح تفاصيل الثعبان لمشاهديه.

وفي نهاية الفيديو، قال: "انظر إلى صغار الدجاج والبط وهم يهربون، سننقل هذا الثعبان إلى مكان أكثر أمانًا. يا إلهي، هذا مشهد مقزز!" وفق تعبيره.