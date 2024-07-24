مع دخول فصل الصيف، تُقرر الكثير من العوائل استغلال الإجازة الصيفية للسفر والاستمتاع مع العائلة، وعند التخطيط لإجازة مع كبار السن، من الضروري اختيار وجهة تناسبهم وتتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

وبحسب موقع "Lonely planet", إليك خمسة أماكن مميزة يمكن أن تكون مثالية لهذه الرحلة:

الأردن

تقدم العاصمة الأردنية عمان مزيجًا من التاريخ والحداثة، ويمكن استكشاف معالم تاريخية، مثل: القلعة الأموية، والمسرح الروماني، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمعارض الفنية والمطاعم العصرية.

يوفر السوق الصيفي في جبل عمان تجربة ثقافية حية مع المقاهي وأطعمة الشوارع.

الهند

تعتبر ولاية راجاستان في الهند خيارًا ممتازًا، حيث تقدم بنية تحتية جيدة ومرافق ملائمة للمسافرين الأكبر سنًّا.

يمكن الاستمتاع بمواقع تاريخية، مثل: القلاع والمتنزهات الوطنية دون عناء التنقل، بفضل وجود خدمات سيارات الأجرة وعربات الريكشا، ويُفضل زيارة الولاية خلال فصل الشتاء لتجنب حرارة الصيف والرطوبة.

تايلاند

توفر تايلاند تجربة استوائية مريحة ومتنوعة، وإمكانية الإقامة في فنادق بها حمامات سباحة، والاستمتاع بالطعام المتنوع وسهولة التنقل بوسائل النقل العامة.

وبعد قضاء بعض الوقت في بانكوك، يمكن زيارة شيانغ ماي والاستمتاع بالمواقع التاريخية، مثل: أيوثايا وسوخوثاي.

سلطنة عُمان

تعتبر صلالة، في منطقة ظفار العمانية، وجهة رائعة للهروب من حرارة الصيف، ويتميز المكان بدرجات حرارة معتدلة ورذاذ خفيف خلال أشهر الصيف، ما يجعله مكانًا مريحًا ومثاليًّا للاستجمام. يمكن الاستمتاع بالإقامة في منتجعات فاخرة تطل على الشاطئ.

تركيا

تتميز تركيا بتنوعها الثقافي والمناظر الطبيعية الخلابة، ما يجعلها وجهة رائعة لجميع الأعمار، وتتيح السياحة في تركيا فرصة استكشاف معالمها التاريخية والطبيعية بأسعار معقولة نسبيًّا، مع توفير أماكن إقامة مريحة.