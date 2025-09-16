"خدعة".. قديروف يكشف تفاصيل استعادة حصانه الشهير "زازو" من التشيك

كشف رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، تفاصيل جديدة عن استعادة حصانه الشهير "زازو"، الذي تمت سرقته في التشيك العام 2023، مؤكّدًا أن العملية جرت عبر صفقة مع عناصر في أجهزة الأمن الأوكرانية دون أن يُسدَّد لهم المبلغ المتفق عليه.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أوضح قديروف أن رجاله فاوضوا عناصر وصفهم بـ"الفسدة والمتلهفين على الكسب السريع"، حيث وعدوهم بدفع مبلغ نقدي مقابل إعادة الحصان، لكن المفاجأة ـ على حد تعبيره ـ أن المال لم يُدفع في النهاية.

وقال بسخرية: "ربما هم ببساطة لصوص خيول موهوبون! رجالنا قالوا لهم الحقيقة: إنهم يمثلونني، ووعدوهم بالدفع نقدًا. فأعادوا الحصان… لكننا لم نعطهم شيئًا".

وكان قديروف قد أعلن في مارس 2023 عن سرقة "زازو" في التشيك، مشيرًا حينها إلى أنه استُعيد عبر وساطة أمنية أوكرانية مقابل 18 ألف دولار، لكنه كشف الآن أن هذا المبلغ لم يُدفع إطلاقًا.

وختم بالقول: "لم يعتنوا به جيدًا هناك… لكن كل هذا أصبح من الماضي. اليوم يتمتع بصحة ممتازة، ويُنتج جيلاً جديدًا من الخيول المميزة".