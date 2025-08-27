ميغان ماركل تكشف لحظة حاسمة في بدايات علاقتها مع الأمير هاري

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن تفاصيل جديدة حول بدايات علاقتها بالأمير هاري، وذلك خلال الموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس في مقابلة مع مقدم برنامج Queer Eye، تان فرانس.

وقالت ميغان، إن الأمير هاري كان أول من قال لها "أحبك" بعد فترة قصيرة من بدء علاقتهما عام 2016، مشيرة إلى أن اللحظة الفاصلة التي شعرت فيها بانجذاب حقيقي له كانت خلال موعدهما الثالث في رحلة سفاري لمدة أسبوع إلى بوتسوانا، حيث قضيا وقتًا في خيمة صغيرة.

وأضافت: "تتعرفان على بعضكما بعضًا حقًا عندما تكونان معًا في مساحة صغيرة، وسط مواقف غير مألوفة"، مضيفة لمسة من الدعابة حول التجربة: "هل سنكون بأمان؟ أجل، أنتِ بأمان".

وخلال المقابلة، انضم تان فرانس إلى ميغان أثناء إعداد فطائر التفاح وطوابع الخضار، وسألها عن اللحظة التي شعرت فيها بالحب، لتؤكد أن ذلك كان بالفعل في موعدها الثالث، وأشارت ميغان أيضًا إلى أنها ما زالت تحتفظ بمشاعر خاصة تجاه هاري، ما أضاف بعدًا شخصيًا وحميميًا للحوار.

وتُعرض هذه الحلقة ضمن سلسلة "مع حبي، ميغان"، التي تضم مجموعة من أصدقائها المشاهير مثل كريسي تيغن ودانيال مارتن وخوسيه أندريس، وتقدم لمحة عن أسلوب حياة ميغان، نصائحها في الطبخ، ولقطات من حياتها العائلية مع هاري وطفليهما آرتشي وليليبت في مونتيسيتو بكاليفورنيا.

ويأتي الموسم الثاني بعد الانتقادات التي واجهها الموسم الأول، ضمن صفقة ميغان وهاري مع نتفليكس التي تركز على إبراز تفاصيل حياتهما الشخصية والمهنية بشكل أكثر واقعية وحميمية.