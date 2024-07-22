بسبب تشابه الأسماء مع بلوغر أخرى، وجدت مؤثرة مصرية صورتها متداولة في سياق إدانتها بتهمة الفسق والفجور على مواقع محلية وعربية؛ ما تسبب لها بألم نفسي وأزمة في محيطها الاجتماعي والمهني وأمام متابعيها على مواقع التواصل الذين تداولوا الصورة وهم مصدومون.

وبدأت أزمة نادين طارق حين قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، أول أمس السبت، بحبس بلوغر أخرى معروفة بالاسم نفسه لمدة عام وفرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (نحو 2000 دولار أمريكي) عليها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع فيديو منافية للآداب.

وقالت نادين الأولى أن البلوغر المدانة اسمها في الحقيقة آية طارق، لكنها غيرته إلى نادين طارق، وبمجرد صدور الحكم بإدانتها خلطت معظم المواقع الإخبارية بينها وبين المتهمة الحقيقية، حيث نشروا صورها بدلًا منها.

وأضافت في تصريحات صحفية محلية أنها حاولت في البداية التواصل مع رؤساء تحرير تلك المواقع الصحفية، إلا أن الأمر كان خرج عن سيطرتها، وانتشرت صورتها كالنار في الهشيم، معنونة باتهامات مخلة بالآداب العامة.

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وأوضحت أنها تمكنت من حذف بعض الصور على تلك المواقع الصحفية العربية منها والمحلية، لكن سرعان ما تعيد المواقع نفسها نشر صورتها، بالاتهامات ذاتها، وباءت محاولتها لتوضيح الحقيقة بالفشل، وتضررت نفسيًّا وأدبيًّا إلى حد كبير.

وأعلنت البلوغر نادين طارق اتخاذها كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي شوهت صورتها واتهمتها بالباطل، ولم تتحر الدقة فيما تنشره.

ونادين صاحبة المشكلة هي فتاة مصرية خريجة كلية الإعلام تبلغ من العمر 24 عامًا، وتعمل مدونة بإحدى الهيئات في إحدى الدول العربية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على "نادين طارق" وهو اسم الشهرة لـ"آية طارق محمد مختار"، 32 عامًا، ربة منزل، بعد رصد العديد من المقاطع التي تبثها من محل إقامتها بمنطقة "حدائق الأهرام"بمحافظة الجيزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن بحسب لائحة الاتهام " ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء ما يعد تعديًا على القيم الأسرية والحياء العام؛ بهدف تحقيق مشاهدات والحصول على مبالغ مالية".