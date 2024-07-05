كمال أبو رية ينهي خلافه مع "كفيف" اتهمه بالاستيلاء على سيارته

أنهى الفنان المصري كمال أبو رية خلافه مع شخص "كفيف" بعدما اتهمه بالاستحواذ على سيارة فارهة مخصصة لذوي الهمم كانت بحوزته كأمانة.

والتقى الطرفان مساء أمس الخميس أمام جهات التحقيق، إذ تم الصلح بعد الاتفاق على بنود مرضية للطرفين.

وكان جميل طه، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 56 عامًا، يعاني من فقدان البصر، قد تقدم ببلاغ ضد الفنان (كمال أبو رية) يتهمه فيه بالاستيلاء على سيارة مخصصة له بوصفه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أخبار ذات علاقة بتهمة استغلال مالكها "الكفيف".. التحفظ على سيارة كمال أبو رية الفارهة

وأفاد طه أمام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة في محافظة الجيزة بأنه حصل على خطاب لشراء سيارة بشروط ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن الفنان أخذ منه الخطاب واستلم السيارة نيابة عنه ويرفض الآن تسليمها.

وأوضح طه أن السيارة من نوع مرسيدس موديل 2022 وعليها حظر بيع لمدة معينة، متهمًا الفنان بنيته بيعها بسعر مرتفع فورًا عند انتهاء فترة الحظر.

وكشفت التحقيقات أن طه سلم السيارة لـ (كمال أبو رية) لبيعها بعد انتهاء فترة الحظر مقابل مبلغ مالي، لكن طه قرر التراجع عن عملية البيع قبل انتهاء المدة، وهو ما رفضه أبو رية.

وبعد فشل المفاوضات، قرر طه تحرير محضر ضد الفنان، مؤكدًا في بلاغه أنه عرض العديد من الحلول لإنهاء الأمر، ولكن الفنان رفض، مطالباً بزيادة المبلغ المتفق عليه سابقًا، والذي بلغ 250 ألف جنيه مصري، وهدده بتقديم بلاغ ضده بإيصال أمانة بالمبلغ الذي حصل عليه.