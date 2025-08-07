محمد منير ومحمد صبحي يغادران المستشفى بعد تحسّن (صور)

غادر الفنانان المصريان الكبيران، محمد منير ومحمد صبحي، المستشفى اليوم الخميس، عقب تحسّن حالتهما الصحية واستقرارها، في نبأ أدخل الطمأنينة والارتياح إلى قلوب محبيهما من جمهورهما العريض وزملائهما في الوسط الفني.

ويُعد هذا الخبر نهاية لمرحلة من القلق والتكهنات، خاصةً أن كلاً من النجمين كان قد تعرض، في توقيت متقارب، لوعكة صحية استدعت تدخّلًا طبيًا عاجلًا ورعاية مكثفة.

وأعلن الفنان محمد منير مغادرته المستشفى قبل ساعات قليلة، موضحًا ذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حيث قال: "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أنني بخير والحمد لله رب العالمين. سأواصل تسجيل بقية أغنيات الألبوم الغنائي الجديد، إلى جانب التحضير لحفلات مقبلة".

بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل واطمئن كل المحبين اني بخير الحمد لله رب العالمين وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد لحفلات باذن الله Posted by ‎Mohamed Mounir - محمد منير‎ on Thursday, August 7, 2025

وفي أول ظهور له بعد خروجه، ظهر الفنان محمد منير برفقة الفنانة إلهام شاهين، التي نشرت صورًا جمعتهما عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "ألف حمد لله على سلامة الكينج محمد منير، الصديق الغالي والفنان العظيم. أسعدتني عودته إلى منزله وغنينا معًا أحدث أعماله الغنائية".

في المقابل، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن الفنان محمد صبحي غادر المستشفى ظهر اليوم الخميس، مؤكدًا استقرار حالته الصحية بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت مصادر مقربة من الفنان محمد صبحي قد صرّحت، عقب دخوله المستشفى، بأن حالته الصحية مطمئنة ولا تدعو للقلق، موضحةً أن دخوله إلى غرفة العناية المركزة جاء كإجراء احترازي، إذ كان بكامل وعيه عند وصوله المستشفى، ولم يفقد إدراكه في أي لحظة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كان من المقرر أن يمكث كل من الفنانين محمد منير ومحمد صبحي بضعة أيام داخل المستشفى، إلا أن تحسن حالتهما الصحية دفع الأطباء إلى السماح بمغادرتهما، على أن يستكملا العلاج وتنفيذ التعليمات الطبية من المنزل.

وقد أدّت الوعكة الصحية إلى تأجيل الحفل الغنائي للفنان محمد منير، الذي كان من المقرر إقامته يوم 16 أغسطس/آب الجاري في مدينة العلمين، ما شكّل صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه الذين كانوا يترقبون لقاءه في المدينة الساحلية.