المغرب.. تطورات جديدة في قضية الطفلة غيثة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، في المغرب، إخضاع الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي على شاطئ سيدي رحال، لخبرة طبية متخصصة في أمراض وجراحة الأعصاب، من أجل تقييم حالتها الصحية وتحديد ما إذا كانت تعاني من عاهة مستديمة.

وجاء هذا القرار بعد أن أثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المغربي، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين وتوفير العدالة للضحية، وذلك بعد أن التمست هيئة دفاع الطفلة إجراء خبرة طبية قضائية لتحديد حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بها جراء الحادث.

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من جانب آخر، حاول دفاع المتهم التشكيك في المسار القانوني للمحاكمة، وركز في مداخلته على الطعن في الإجراءات التي اتخذتها الضابطة القضائية أثناء التحقيق مع المتهم، مؤكدًا أن محضر الاستماع تضمن خروقات.

وخلال الجلسة تم تقديم دفوع شكلية من قبل هيئة الدفاع، سعيًا لإسقاط بعض التهم أو إعادة النظر في مسار المتابعة القضائية التي باشرتها النيابة العامة.

ومن المتوقع أن تُعرض نتائج الخبرة الطبية على الهيئة القضائية في الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإصدار الحكم في هذه القضية التي لا تزال تحظى بمتابعة شعبية وإعلامية واسعة.