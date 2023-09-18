تقرير: الأمريكيون متشائمون بشأن مستقبل الزواج والأسرة

أظهر تقرير لمركز "بيو" للأبحاث أورده موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن المواطنين الأمريكيين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل الزواج والأسرة.

ويرجع ذلك إلى التغييرات التي طرأت على شكل الأسرة جراء التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة واختفاء الكثير من المظاهر "المبهجة" التي كانت سائدة في العقود الماضية.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأشخاص البالغين الأمريكيين الذين يعيشون مع زوج وطفل واحد، على الأقل، أقل بكثير بالمقارنة مع عام 1970م.

وأشار التقرير إلى أن 70% من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا كانوا يعيشون في العام 1970 مع زوج وطفل واحد على الأقل، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 37% عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الترتيبات العائلية الأخرى أكثر شيوعًا، ففي عام 1970، لم يتم الإبلاغ عن أي شخص غير متزوج يتعايش مع الأطفال؛ وبحلول عام 2021، ارتفعت هذه النسبة إلى 5%.

وكان 18% من البالغين الأمريكيين متزوجين وليس لديهم أطفال في عام 1970. واعتبارًا من عام 2021، ارتفعت هذه النسبة إلى 21%.