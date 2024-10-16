نيجيريا.. انفجار صهريج وقود يودي بحياة 100 شخص

لقي 100 شخص مصرعهم، الأربعاء، جراء انفجار صهريج وَقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا، وفق ما أفاد به مسؤول أمني لوكالة "الأناضول".

وأوضح متحدث باسم شرطة الولاية، لاوان أدامو، أن الانفجار، الذي لم تُعرف أسبابه بعد، وقع على أحد الطرق في جيغاوة.

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وأضاف أدامو أن الحادث أسفر عن إصابة 50 شخصًا على الأقل، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون أن يُحدد مدى خطورة حالاتهم.

وعبّر أدامو عن قلقه بشأن تزايد أعداد الضحايا؛ ما يستدعي ضرورة التحقيق في ملابسات الحادث.