القبض على جاستن تمبرليك بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول‭

نقلت شبكة "سي.بي.إس نيوز" عن الشرطة المحلية في نيويورك القول إنها ألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على نجم البوب جاستن تمبرليك بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في الولاية.

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت الشبكة أنه من المتوقع أن يمثل تمبرليك أمام المحكمة في وقت لاحق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

ولم يتسنَ على الفور التواصل مع الشرطة في منطقة ساج هاربور بنيويورك؛‭ ‬وهي المنطقة التي اعتقل فيها، وفقا للتقارير.

وذكرت مجلة "بيبول" أنه تم التحفظ على تمبرليك بعد مغادرته حفل عشاء في أحد الفنادق.

ووفقا لموقع تمبرليك الإلكتروني، فإنه من المقرر أن يقيم نجم البوب حفلتين موسيقيتين في شيكاغو مطلع الأسبوع، وعرضين في نيويورك الأسبوع المقبل.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من مديري أعمال تمبرليك.