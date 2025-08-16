فرنسا تسحب كميات من الجبن بعد وفاة وإصابات بالتسمم

سُجلت في فرنسا حالتا وفاة، و21 إصابة بالتسمم نتيجة عدوى ببكتيريا الليستيريا، ما دفع السلطات إلى سحب 40 دفعة من الجبن الطري من الأسواق.

وأثار الحادث قلقًا واسعًا، خاصةً أن المنتجات الملوثة بيعت في كبرى المتاجر الفرنسية وبعضها صُدّر إلى الخارج، وفقاً لمواقع محلية.

وتحركت الجهات المختصة بسرعة، فأعلنت عن اسم الشركة المنتجة ونشرت تفاصيل الدفعات المتأثرة على موقع رسمي لحماية المستهلك، مطالبة بعدم استهلاك الأجبان المشتبه بها، وهي مصنوعة من حليب أبقار وماعز مبستر، وتُباع تحت علامات تجارية متعددة.

كما دعت السلطات المستهلكين إلى مراجعة الطبيب فورًا عند ظهور أعراض مثل:

- الحمى

- الصداع

- آلام العضلات

وأشارت إلى أن فترة حضانة بكتيريا الليستيريا قد تمتد حتى 8 أسابيع، ما يستدعي الحذر والمراقبة المستمرة للأعراض.