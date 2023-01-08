بعد اعترافه بتعاطي المخدرات.. هل يحرم الأمير هاري من الإقامة بأمريكا؟

وفي هذا الصدد، حذر خبراء الهجرة من أن الأمير هاري، قد يُمنع من دخول الولايات المتحدة وقد يعرّض تأشيرة الدخول الخاصة به للخطر، بعد اعترافه بتعاطي المخدرات.

وكان هاري البالغ من العمر 38 عامًا، اعترف في مذكراته بتعاطي "الكوكايين" وتدخين "الماريغوانا" وتناول "البسيلوسيبين" الذي يعرف بـ"الفطر السحري"، والذي يحتوي على مادة مهلوسة.