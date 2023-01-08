بعد اعترافه بتعاطي المخدرات.. هل يحرم الأمير هاري من الإقامة بأمريكا؟
في واحدة من تداعيات نشر مذكرات الأمير هاري، المثيرة للجدل، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه يمكن أن يُمنع من دخول الولايات المتحدة وقد يتم إلغاء تأشيرته.
وفي هذا الصدد، حذر خبراء الهجرة من أن الأمير هاري، قد يُمنع من دخول الولايات المتحدة وقد يعرّض تأشيرة الدخول الخاصة به للخطر، بعد اعترافه بتعاطي المخدرات.
وكان هاري البالغ من العمر 38 عامًا، اعترف في مذكراته بتعاطي "الكوكايين" وتدخين "الماريغوانا" وتناول "البسيلوسيبين" الذي يعرف بـ"الفطر السحري"، والذي يحتوي على مادة مهلوسة.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي يعيش في ولاية كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل، منذ 2020، أبلغ مكتب الهجرة بشأن تفاصيل تعاطيه للمخدرات عند طلب التأشيرة أم لا، ولكن حذر خبراء الهجرة من أنه "إذا تبين كذبه بشأن ماضيه، فقد يتم إلغاء تأشيرته".
وكان هاري، صرح بأنه تناول الكوكايين للمرة الأولى في سن الـ17، كما اعترف بتناول مواد الهلوسة خلال حدث يعجُّ بالمشاهير في كاليفورنيا، وتدخين الماريغوانا بعد لقائه الأول بميغان.
وتنص قواعد الهجرة الأمريكية على الإجراءات الحالية أو السابقة للفرد، مثل: المخدرات، أو الأنشطة الإجرامية، وهي أمور تجعل مقدم الطلب غير مؤهل للحصول على تأشيرة.
ومع ذلك، ليس من الواضح نوع التأشيرة الأمريكية التي يحملها هاري، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يمكن أن يكون يمتلك "تأشيرة زواج"، والتي حصل عليها من زوجته ميغان، باعتبارها مواطنة أمريكية، أو تأشيرة (O) التي تمنح للأشخاص الذين يمتلكون قدرات غير عادية.
وفي حال امتلاك هاري لتأشيرة (O) والتي غالبًا ما تمنح للمشاهير والرياضيين، فإنه يجب عليه تجديدها كل 3 أعوام.
وباعتبار أنه قد انتقل لكاليفورنيا في 2020، فهذا يعني أن تأشيرته قد تنتهي صلاحيتها هذا العام، لذا يمكن أن يتأثر طلب التجديد الخاص به بشأن الكشف الحديث عن تعاطيه للمخدرات.