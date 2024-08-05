تراجع الفنان اللبناني سعد رمضان عن تصريحه المثير للجدل، الذي أكد فيه أن الرجل العربي خائن بطبعه، مشيرًا إلى أن فكرته لم تصل بشكل واضح والتصريح لم يُفهم على نحو دقيق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه كان يقصد من كلامه أن الرجل بطبعه يحب الجمال، والخيانة لديه ليست فقط جسدية، ولكن ربما بالنظر أو بالقلب.

وأوضح أنه يتمنى أن يصبح أبًا في يوم من الأيام، وربما وصل لقناعة بأن الزواج يجب أن يأتي في وقته دون استعجال.

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وكثيرًا ما أثار سعد رمضان الجدل بسبب تصريحاته الجريئة، منها اعترافه بخوض تجربة المساكنة" في فترة سابقة من حياته، مشيرًا إلى أن الأمر حدث بعد خروجه من مسابقة "ستار أكاديمي" وندم على التجربة؛ لأنها "شرعًا ودينيًا خاطئة".

وأكد أنه لا يمكن أن يتزوج امرأة سبق لها تجربة المساكنة مع غيره، ورغم اعترافه أن لتلك التجربة فوائد؛ لأنها "تمنح الفرصة لمعرفة الطرف الآخر قبل الارتباط به رسميًا"، إلى حد تعبيره.