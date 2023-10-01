عالم الزلازل الهولندي يحذر من أيام صعبة في أكتوبر

حذَّر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أن الفترة من الـ1 إلى الـ3 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ستكون حرجة.

وقال هوغربيتس عبر حسابه على منصة "إكس" ، إنه من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات لها موزعة على مدى الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف هوغربيتس، أن " الفترة من الـ1إلى الـ3 من أكتوبر قد تشهد نشاطًا زلزاليًّا أكبر، فمن اليوم وحتى الـ2 من أكتوبر، لدينا هذه الزوايا الأربع القائمة للكواكب. وهذا يضيف إلى الهندسة الحرجة. يمكننا الحصول على ذروة الشحنة الكهربائية من هذه الهندسة مرة أخرى، من المحتمل أن يكون يوم الـ2 من أكتوبر تقريبًا هو الأحرج".

وأشار إلى أن ذلك يَعتمد أيضًا على حالة القشرة الأرضية، فيمكن أن يكون هناك تجمع من الهزات القوية نحو 6 درجات على مقياس ريختر، إلا أنه شدد بالقول: "من المحتمل أن يكون لدينا نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة.. منتصف 6 درجات أو أعلى من 6 وربما يصل إلى قوة 7 درجات".

ورغم تأكيد علماء الجيولوجيا أنه لا يمكن أبدًا التنبؤ بوقوع الزلازل، فإن هوغربيتس يُصرعلى أن حركة الكواكب واصطفافها يتسببان في أنشطة زلزالية على الأرض.