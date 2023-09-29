كندا.. 67 مليار دولار من المعادن النادرة مدفونة تحت الأرض
قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وتيرة التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية تعتمد على مستقبل منطقة نائية في كندا وتعرف هذه المنطقة باسم "حلقة النار".
وقالت الصحيفة، إن منطقة "حلقة النار" تقع تحت مساحة مستنقعية بعيدة من غابات التنوب والأنهار المتعرجة في شمال أونتاريو الكندية وهي معزولة عن الطرق الرئيسة.
وتعتبر هذه المنطقة واحدة من أهم المصادر غير المستغلة في العالم لمعادن النيكل والنحاس والكوبالت، التي تشكل بدورها معادن ضرورية لصنع البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السلع الثمينة المدفونة تحت نظام بيئي واسع من المستنقعات، التي تعرفها المجموعات المحلية باسم "أراضي التنفس" تحتوي على كميات كبيرة من الكربون، والتي تتعدى ما تحتويه حتى غابات الأمازون المطيرة.
لكن المدافعين عن المناخ يقولون، إن استخراج هذه المعادن يمكن أن يؤدي إلى إطلاق غازات دفيئة أكثر مما تنبعث من كندا في عام واحد، مما يحول أحد أكبر "مصارف الكربون" على الأرض إلى مصدر رئيس للانبعاثات.
ما السبيل للاستفادة منها؟
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فقد أثير الجدل حول كيفية الاستفادة من هذا المستودع الأم للمعادن والذي يقع على بعد أكثر من 700 ميل شمال غرب تورنتو، أو ما إذا كان ذلك ممكنًا.
وقد أثار ذلك معركة بين شركات التعدين، والمدافعين عن المناخ، ومجموعات السكان الأصليين مع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
ونقلت الصحيفة عن دوج فورد، زعيم مقاطعة أونتاريو، التي وقعت مؤخراً صفقات مع شركتي صناعة السيارات "فولكس فاجن" و"ستيلانتس" قوله، إنه "إذا اضطررت إلى القفز على جرافة بنفسي، فسنبدأ في بناء الطرق المؤدية إلى منطقة "حلقة النار"، وذلك لبناء مصانع لصناعة البطاريات في المحافظة.
في المقابل يحذر معارضون، من أن إزعاج المنطقة قد يكون له عواقب بعيدة المدى.
وفي هذا الصدد قالت كيت كمبتون، المحامية التي تمثل مجموعات السكان الأصليين التي تقاضي حكومة أونتاريو لوقف التطوير في شمال أونتاريو، بما في ذلك منطقة "حلقة النار"، إن من شأن ذلك تدمير الكثير من الغابات والمستنقعات التي تأكل الكربون من الغلاف الجوي، مشيرة إلى أن "تأثير ذلك قد يكون كارثيًا".
هذا ووقعت كندا على إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أنه يجب على الدولة التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على "موافقتها الحرة المسبقة والمستنيرة"، لاتخاذ القرارات والمشاريع التي تؤثر على مجتمعاتهم.
وقد تشكلت منطقة "حلقة النار" منذ ما يقرب من ثلاثة مليارات سنة، حيث تبلغ مساحتها 1900 ميل مربع وتعتبر أكبر من ولاية رود آيلاند.
وتسببت الصفائح التكتونية المتغيرة في تصدع القارة، وخرجت الصهارة الغنية بالمعادن من قلب الأرض.
وفي وقت لاحق، ترك الغطاء الجليدي المتراجع تضاريس رطبة ومستنقعية تغطي ما يقدر محللو صناعة المعادن بما قيمته عشرات المليارات من الدولارات من المعادن.
وأشار التقرير إلى أن المنقبين اكتشفوا عام 2007 عروقًا غنية بالنيكل والنحاس والكروميت، وهو معدن يستخدم لصنع الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يوجد بشكل رئيس في جنوب إفريقيا.
وقد أثار هذا الاكتشاف اندفاعًا من قبل شركات التعدين في أمريكا الشمالية، مثل شركة "نورونت ريسورسز" ومقرها تورونتو و"كليفلاند كليفس" ومقرها أوهايو.
ارتفاع تكلفة تطوير المنطقة
ونوه التقرير إلى أن التنمية ركدت بسبب ارتفاع تكلفة تطوير المنطقة، ولأنه لم يكن من الممكن الوصول إلى المنطقة عن طريق البر.
هذا وتقدر شركة التعدين الأسترالية "Wyloo" أن منطقة "حلقة النار" تمتلك مخزونات من النيكل ورواسب البلاتين والبلاديوم والنحاس والكروميت، والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى 67 مليار دولار.
صحيفة وول ستريت جورنال