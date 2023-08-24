تقرير: ارتفاع أسعار غرف الفنادق الإسبانية في يوليو

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، بأن السياحة لا تتوقف عن النمو، ففي شهر يوليو الماضي وحده، تجاوز عدد ليالي الإقامة في المؤسسات الفندقية 43.1 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، عندما كان هناك 42.1 مليون.

وارتفعت قيمة فاتورة الإقامة في الفنادق بنسبة 6.3% لنفس الشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل موندو" الاسبانية.

وأشار التقرير إلى أن إسبانيا بلد يتم اختياره بشكل كبير من قبل الأجانب، كما أن الإسبان يختارون أيضًا بلدهم لقضاء العطلة.

ونتيجة ذلك، تجاوز عدد ليالي المبيت للمسافرين المقيمين 15.3 مليونًا في يوليو الماضي، وهو ما يمثل 35.6% من الإجمالي، وبلغ عدد غير المقيمين أكثر من 27.7 مليون نسمة.

شكل المسافرون من المملكة المتحدة وألمانيا 25.5% و16.6% على التوالي من إجمالي ليالي المبيت لغير المقيمين في المنشآت الفندقية في يوليو الماضي.

ومثلت ليالي المبيت للمسافرين من فرنسا وهولندا وإيطاليا 8.6% و4.8% و4.4% من الإجمالي على التوالي.