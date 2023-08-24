تقرير: ارتفاع أسعار غرف الفنادق الإسبانية في يوليو
أفاد المعهد الوطني للإحصاء، بأن السياحة لا تتوقف عن النمو، ففي شهر يوليو الماضي وحده، تجاوز عدد ليالي الإقامة في المؤسسات الفندقية 43.1 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، عندما كان هناك 42.1 مليون.
وارتفعت قيمة فاتورة الإقامة في الفنادق بنسبة 6.3% لنفس الشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل موندو" الاسبانية.
وأشار التقرير إلى أن إسبانيا بلد يتم اختياره بشكل كبير من قبل الأجانب، كما أن الإسبان يختارون أيضًا بلدهم لقضاء العطلة.
ونتيجة ذلك، تجاوز عدد ليالي المبيت للمسافرين المقيمين 15.3 مليونًا في يوليو الماضي، وهو ما يمثل 35.6% من الإجمالي، وبلغ عدد غير المقيمين أكثر من 27.7 مليون نسمة.
شكل المسافرون من المملكة المتحدة وألمانيا 25.5% و16.6% على التوالي من إجمالي ليالي المبيت لغير المقيمين في المنشآت الفندقية في يوليو الماضي.
ومثلت ليالي المبيت للمسافرين من فرنسا وهولندا وإيطاليا 8.6% و4.8% و4.4% من الإجمالي على التوالي.
وأضاف التقرير أن المعدل السنوي لمؤشر أسعار الفنادق "IPH" بلغ 6.2%.
كما بلغ متوسط الفاتورة اليومية للفنادق لكل غرفة مشغولة 128.8 يورو في يوليو أيضًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. في حين ارتفع متوسط المصروفات اليومي لكل غرفة متاحة "RevPAR"، لتبلغ 96.5 يورو، أي مسجلة ارتفاعا قدره 7.5%.
وفيما يتعلق بالأسعار بحسب تصنيف الفنادق، بلغ متوسط الفاتورة 298.6 يورو لفنادق الخمس نجوم، و134.8 يورو لفنادق الأربع نجوم، و110.0 يورو لفنادق ثلاث نجوم. وبلغ متوسط المصروفات اليومي لهذه الفئات نفسها 216.1 و110.2 و85.2 يورو على التوالي.
المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية.