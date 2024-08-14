ارتفع عدد النساء اللاتي قُتلن بسبب العنف الجنسي في إسبانيا منذ بداية العام 2024 حتى اليوم إلى 29 ضحية، بعد تأكيد مصرع امرأة تبلغ من العمر 48 عاما على يد شريكها، يوم الاثنين الماضي.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة التي شاركها موقع "20minutos" الإسباني ارتفع عدد النساء اللواتي قُتلن بسبب العنف الجنسي في إسبانيا إلى 1273 منذ عام 2003.

وأعربت كل من وزيرة المساواة، آنا ريدوندو غارسيا، ومندوبة الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، كارمن مارتينيز بيرزا، عن "إدانتهما ورفضهما المطلقين لجرائم القتل المتحيزة ضد المرأة".

وطالبت غارسيا وبيرزا "بذل جهود من المؤسسات والإدارات والمجتمعات، للوصول للحوادث في الوقت المحدد وتجنب المزيد من الوفيات".

كما أتاحت وزارة المساواة، حلا للضحايا اللواتي لا يتمكن من إجراء مكالمة في موقف خطير، استخدام تطبيق ALERTCOPS المصمم خصيصا لإرسال إشارة تنبيه إلى الشرطة مع تحديد الموقع الجغرافي.

وبحسب الأمم المتحدة، تشمل جرائم العنف الجنسي الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة والاستغلال والإكراه على البغاء.