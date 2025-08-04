سقوط مفاجئ يُنهي حياة رجل في حفل لفرقة "أويسيس"

لقيَ رجل أربعيني مصرعه جرّاء سقوطه خلال حفلة موسيقية لفرقة "أويسيس" في ملعب ويمبلي بلندن، على ما أعلنت الشرطة في بيان لها.

وقالت الشرطة في بيان نقلته "فرانس برس"، "عُثر على رجل أربعيني مصاب بجروح ناجمة عن سقوط، وتأكدت وفاته في مكان الحادث الذي وصلت اليه الشرطة".

وفي بيان نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعرب ركنا الفرقة الشقيقان ليام ونويل غالاغر عن شعورهما "بالصدمة والحزن" إزاء هذا الخبر، وأعربا عن "خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الضحية.

وأشارت الشرطة إلى أن "الملعب كان ممتلئا"، داعية المتفرجين الذين شهدوا الحادث إلى تقديم أي معلومات قد تكون مفيدة.

وكانت حفلة "أويسيس" مساء الأحد الأخيرة من سبع حفلات في لندن، بعد أسابيع قليلة من عودة الفرقة في مطلع تموز/يوليو إلى الساحة الفنية التي غابت عنها 16 عاما، وسط فرحة جمهورها.

وتتضمن جولة فرقة البوب البريطاني الثنائية الشهيرة 41 حفلة في دول عدة. وقد بيعت نحو 900 ألف تذكرة لهذه الحفلات التي سبق أن أقاما منها تلك المقررة في كارديف ومسقطهما مانشستر.

وستكون إدنبره الإسكتلندية المحطة المقبلة للأخوين غالاغر، قبل جولتهما الدولية التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والبرازيل.