ملياردير هندي يقيم حفل زفاف لــ52 زوجًا من العائلات الفقيرة

أطلق الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، يوم الثلاثاء، احتفالات ضخمة بمناسبة زفاف ابنه، من خلال تنظيم حفل زفاف جماعي لـ52 زوجًا من العائلات الفقيرة, مقدمًا لكل ثنائي مجوهرات ذهبية وأخرى فضية، بالإضافة إلى 1200 دولار نقدًا، ومواد استهلاكية تكفي لعام كامل.

وشارك أمباني، 67 عامًا، الذي يترأس مجموعة "ريلاينس إندستريز"، مع عائلته في هذا الحفل الذي حضره نحو 800 ضيف، وأقيم في مقر المجموعة في نافي مومباي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنّ كل ثنائي حصل على مجوهرات زفاف ذهبية وفضية، بالإضافة إلى 1200 دولار نقدًا، ومواد استهلاكية "تكفي لعام كامل".

وأشارت إلى أنّ حفلة الزفاف الجماعي تؤكّد "التزام عائلة أمباني بالرعاية الاجتماعية، ودعم المجتمع"، مضيفةً أنّ "العائلة ملتزمة بمواصلة دعم مئات حفلات الزفاف المماثلة في مختلف أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن حفل زواج أنانت، الابن الأصغر لموكيش أمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت، وكلاهما يبلغان من العمر 29 عامًا، ضمن احتفال هندوسي يستمر 3 أيام في مومباي، العاصمة المالية للهند، بدءًا من 12يوليو.

وأقيمت احتفالات قبيل هذا الموعد استمرت 3 أيام، في ولاية غوجارات غرب الهند في فبراير، ودُعي إليها 1500 ضيف، بالإضافة إلى رحلة بحرية لـ 1200 ضيف في البحر الأبيض المتوسط، واحتفال في معبد هندوسي شُيّد خصيصًا للمناسبة، وحفلات موسيقية للنجمة ريهانا وفرقة "باك ستريت بويز" الأمريكية.

وفي العام 2018، نظم موكيش أمباني حفلة زفاف لابنته قيل إنّها كلفت 100 مليون دولار، واعتُبر أغلى احتفال يُقام في الهند على الإطلاق، أحيته المغنية الأمريكية بيونسيه.