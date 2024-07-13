اليمن.. عاصفة رعدية في عدن تتسبب بأضرار مادية جسيمة (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة رافقها صواعق رعدية ورياح شديدة، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

واقتصرت العاصفة على المديريات الواقعة شمال محافظة عدن، وخاصة مديريات المنصورة، الشيخ عثمان، ودار سعد، بينما لم تشهد المديريات الجنوبية (كريتر، المعلا، التواهي، خورمكسر) أي هطول للأمطار.

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وتداول ناشطون يمنيون مقاطع فيديو وصورًا أظهرت غزارة الأمطار وقوة الرياح، وتوالي صواعق البرق وأصوات الرعد.

كما أظهرت المقاطع جانبًا من الأضرار التي اقتصرت حتى الآن على الأضرار المادية، إذ تسببت الرياح العاتية في اقتلاع أحد أبراج الاتصالات في مديرية المنصورة، وسقوط اللوحات الإعلانية الحديدية، ووقوع إحدى الخزانات الخاصة بتزويد السيارات بالوقود في إحدى محطات البنزين بالمنطقة.

كانت النشرات المتخصصة بأحوال الطقس والصادرة عن الجهات الرسمية قد حذرت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية من ارتفاع احتمالية هطول الأمطار بشكل كبير خلال الأيام القادمة وحتى بداية شهر أغسطس/آب المقبل، خاصة في المحافظات التي تشهد ندرة كبيرة في تساقط الأمطار الموسمية، من بينها عدن.

وأظهر التطبيق الإلكتروني الخاص بحالة الطقس، والمرفق ضمن أجهزة الهواتف المحمولة، حدوث عاصفة رعدية في عدن، مع درجة حرارة 33 درجة مئوية. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية تجمعًا كبيرًا للغيوم وهطولًا غزيرًا للأمطار على أجزاء من المحافظة.

في غضون ذلك، شددت مجموعة من إدارات المجالس المحلية في مديريات العاصمة المؤقتة على المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التهاون في الاحتراز من عواقب هطول الأمطار الغزيرة، وتجنب منافذ ومجاري مياه الأمطار.