إعلان الطوارئ في 9 بلديات روسية بسبب إعصار "خانون"

أعلنت حالة الطوارئ في تسع بلديات في الشرق الأقصى الروسي، اليوم السبت، بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به وكالات روسية.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية أمس الجمعة من كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن 32 منطقة سكنية انعزلت، وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.