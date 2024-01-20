فيصل الشريف لـ"إرم نيوز": النصوص المقتبسة من الدراما التركية لا تناسبنا
يخوض الفنان السعودي الشاب، فيصل الشريف، في شهر رمضان القادم، مسلسل "الخن"، بمشاركة الفنانين القدير محمد المنصور وشقيقه حسين، وأسمهان توفيق، وغيرهم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.
وتطرق الفنان الشريف في حوار مع "إرم نيوز" لتجربته مع "الخن"، وكذلك رأيه في الدراما الخليجية.
حدثنا عن شخصيتك في مسلسل "الخن"؟
شخصيتي مختلفة هذا العام، فدوري في "الخن" يدور حول شخص يعاني من حالة مرضية، ويدخل في صراعات مع والده وشقيقه، وتعاونت مع المخرج حسين دشتي لأداء الشخصصية، ورسمنا الحالة وكيفية إيصالها بالشكل الصحيح.
إلى أي فئة ينتمي مسلسل "الخن"؟ ومن رشحك لهذا الدور؟
المسلسل من فئات أعمال التراث، وفي رأيي سيكون مختلفا جدا عن الأعمال التراثية التي تعودنا مشاهدتها في الأعوام الأخيرة، وتم اختياري من مشرف العمل منصور حسين المنصور، والمخرج حسين دشتي.
كيف ترى نجاح المنصات الرقمية في استقطاب الشباب للدراما في الخليج؟
تعطي المنتجين حافزا أكبر للإبداع واختيار الأعمال بدقة؛ لأن فيها تنافسا عاليا، وأنا سعيد بتجربة الأعمال المعروضة على المنصات.
ما الذي ينقص الدراما الخليجية حتى تنتشر مثل الدراما التركية؟
الدراما الخليجية لها نكهة خاصة وأصبح بها نقلة جديدة وانتشار أكثر من السابق، ولكن حتى نتطور أكثر وننتشر لابدّ أن نهتم أكثر في كتابة النصوص. وبرأيي، فإنه من الأفضل الابتعاد عن النصوص المستوردة من خارج الخليج سواء من تركيا أو غيرها، لأن أغلب الأعمال التي تم الاعتماد على نصوصها خارج حدود الخليج، فشلت؛ لأنها لا تمس المواطن الخليجي، والبيئة الخليجية التي تختلف عن بقية الدول.
هل تصل الدراما الخليجية للشباب والأجيال الصغيرة؟
الدراما الخليجية تصل للشباب والأجيال الصغيرة ولها تأثير كبير عليهم، ولمستُ هذا الشي كممثل من انتقادات سواء كانت سلبية أو إيجابية.