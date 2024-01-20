فيصل الشريف لـ"إرم نيوز": النصوص المقتبسة من الدراما التركية لا تناسبنا

يخوض الفنان السعودي الشاب، فيصل الشريف، في شهر رمضان القادم، مسلسل "الخن"، بمشاركة الفنانين القدير محمد المنصور وشقيقه حسين، وأسمهان توفيق، وغيرهم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وتطرق الفنان الشريف في حوار مع "إرم نيوز" لتجربته مع "الخن"، وكذلك رأيه في الدراما الخليجية.